الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا يؤانس السادس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل البابا يؤانس السادس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن البابا يؤانس السادس، غير أنه احتل رقم 74 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.