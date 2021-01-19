منها أنطونيو وتوني.. الأنبا نيقولا يوضح أشهر أسماء القديس أنطونيوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس دائمًا ما تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس في يناير من كل عام.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن للقديس أنطونيوس عدة أسماء داخل كنيسة الروم، ولعل أبرزها:" أنطونيو، أنطونيوس، أنطوان، توني، أنطونيا، أنطونينا، أنطوانيت".وتابع مطران الغربي:" في ذكرى عيده نهنئ كل من تسمى باسم القديس ليكون شفيعًا له"