يوحنا المعمدان بطل الغطاس.. لماذا يسمى بالسابق والصابغ والشهيد؟

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُطلق 3 ألقاب على القديس يوحنا المعمدان، الذي يُعد بطلًا من أبطال احتفالاتها بعيد الغُطاس.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي نشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقب الأول هو السابق لأنه سبق ليمهد الطريق للمسيح، واللقب الثاني هو الصابغ أي الذي يصبغ البشر بماء المعمودية، واللقب الثالث هو الشهيد لأنه استشهد فداء لكلمة الحق.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.