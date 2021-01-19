الأنبا نيقولا يترأس احتفالات الروم بالقديس أنطونيوس (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مطرانية طنطا وتوابعها احتفلت بعيد تذكار القديس أنطونيوس الكبير، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بطنطا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس القداس الإلهي احتفالًا بتلك المُناسبة بمساعدة الأرشمندريت نقولا فانوس.