الإمارات تُسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الكشف عن 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 163049 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 260223 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 5 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 756 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3311 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي 231675 حالة.