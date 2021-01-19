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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 5 آلاف و917 إصابة جديدة و87 وفاة بكورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:28 م
إيران
إيران
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 5 آلاف و917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و342 ألفًا و134 إصابة من بينها 4 آلاف و272 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 87 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 56 ألفًا و973 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ مليونًا و131 ألفًا و883 متعافيًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن هناك 8 ملايين و634 ألفًا و553 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتى الآن.

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