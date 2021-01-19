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محافظات

حى شبرا يقود حملة على محلات الأغذية ويصادر لحومًا فاسدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:12 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قاد محمد عبدالوهاب رئيس حي شبرا حملة بمشاركة الطب البيطري والتموين على عدد من محلات الأطعمة واللحوم المصنعة وسيارات السلع المتجولة في إطار توجيهات الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بشان تنظيم حملات بيطرية وتموينه انضباطية لتصدي لمافيا اللحوم الفاسدة، حيث شملت التفتيش علي عربات السلع بموقف أحمد حلمي وشارع شبرا ومحلات ألكبري بنطاق الحي وقد أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو لحوم مصنعه فاسدة و75 كيلو كبده منتهى الصلاحية ومجهولة المصدر وقد تم إعدام المضبوطات بعد تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وفي سياق متصل واصل حي شبرا حملاته بقيادته علي المخابز، حيث شملت التفتيش على جودة الرغيف ومراجعة وزنه مع التحذير لأصحاب المخابز بمواجه شرسة لمن يثبت تلعبه في الوزن أو الجوده مواجها بضرورة الحفاظ علي نظافة المخبر مع اختيار الأسلوب الأخلاقي المناسب مع المواطنين، ثم استكملت الحملة لتشمل رفع الإشغالات من علي الأرصفة.
وصرح محمد عبدالوهاب رئيس حي شبرا بأن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط لشوارع الرئاسية محذرًا أصحاب المحلات من مصادرة بضاعتهم وغلق وتشميع محله وتقديمه للقانون، مؤكدًا استمرار الحملات علي مدار 24 ساعة يوميًا وعلى حق المشاة في الرصيف موجهًا بتكثيف الحملات التموينية علي محلات الأطعمة واللحوم المجمدة والمخابز والمحلات التجارية الكبري وذلك للاطمئنان علي جوده منتجاتها ومراجعة تاريخ صلاحيتها، مشيرًا إلي استمرار هذه الحملات لضبط الأسواق وتفعيلها بصفة دورية لضبط المخالفين.
وقاد محمد عبدالوهاب رئيس حي شبرا علي تنظيم حملات تفتيشية علي عربات السرفيس ووسائل النقل العام بشوارع الرئاسية في نطاق الحي مطالبًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وضرورة للبس القمامة إثناء الذهاب والعودة.

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