موسكو: انخفاض مصابي بكورونا بالمستشفيات بـ18%

أكد عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجي سوبيانين، أن وضع فيروس كورونا في موسكو أصبح إيجابيا بعد عطلة بداية العام الجديد، مشيرا إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات بنسبة 18%.وقال سوبيانين، خلال جلسة المجلس التنسيقي حول فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، "خلال الأسبوع الماضي وبعد بداية العام الجديد أصبح الوضع إيجابيا، حيث نرصد في موسكو انخفاضا في عدد المصابين، الذين تلزمهم رعاية بالمستشفيات، بنسبة 18%، وهذا عامل مهم يسمح بتخفيف شبكة الأسرة المشغولة بالمستشفيات".وأضاف "أن حوالي 200 ألف مواطن من سكان العاصمة حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يقرب من نصفهم أكبر من 60 عاما".