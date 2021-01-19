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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل ضربة معلم على cbc.. أحداث الحلقة 42

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:18 م
ضربة معلم
ضربة معلم
أمير محمد خالد
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بدأت قناة cbc عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل ضربة معلم الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب ويعرض على قناة CBC ويحقق نسب نجاح جماهيري كبير وتستعرض"الدستور" مواعيد عرضه وتفاصيل احداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 42.

أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 42

وفي أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 42 غريب الذي يقدم شخصيته الفنان محسن منصور عرف جابر الذي يقدم شخصيته الفنان محمد رجب علي الباشا الكبير وطلب منه أن يدخل مشاريعه في مشاريع شركته بسبب خلافهم مع الحكومة ليكشف جابر للباشا الكبير ان ذلك ما يسمى غسيل الأموال ويرفض جابر العرض ويرسل الباشا الكبير أحد الجاردات الذي يحاولون قتل جابر في الحمام. 

تفاصيل الحلقة 42 من ضربة معلم

قامت ليلي الذي تقدم شخصيتها الفنانة هاجر أحمد ضمن أحداث الحلقة 42 من مسلسل ضربة معلم بتجهيز نفسها لاستقبال أصدقائها ليباركوا له بعد حفل زفافها ووجدت جابر يرتدي الجلباب ورفضت أن يلتقي بأصدقائها بالجلباب ولكنه رفض أن يرتدي غيره وقام بلقاء أصدقائها به وسلم عليهم وطلب لهم اكل من أحد المطاعم ليجدهم يتغزلون في ملابسه لتتفاجئ ليلي بما يحدث.

مسلسل ضربة معلم الحلقة 42 

يتحدث جابر مع ليلي في غرفة نومهم بأن طريقة حديثها معه امام عائلتها كانت غير لائقة ليجدها تتحدث معه بطريقة غير لائقة ويطلب منها ان تتعامل معه بطريقة أفضل من ذلك نظراَ لأنه متورط في زواجته ردًا لجميل والدها له ولكنه تستمر في طريقتها وتسأله هل هو الذي قام بعمل الكمادات له طوال الليل ليجيبها بأنه كانت مرهقة للغاية ولم يتركها.

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم  

يعرض من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم عرض إعادة الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.

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