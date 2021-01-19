البابا تواضروس: عيد الغطاس يُطلق عليه 3 أسماء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تُطلق على عيد الغُطاس، 3 أسماء.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المُسمى الأول هو "عيد الثيؤفانيا"، وهي كلمة يونانية تعني الظهور الإلهي، بينما المُسمى الثاني، هو عيد الأنوار، والمُسمى الثالث هو المتعارف عليه شعبويًا وهو عيد الغُطاس.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.