«بيأذي نفسه بالشقاوة».. عامل يقتل طفله ضربًا في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط عامل تعدي على طفله بالضرب حتى الموت في منطقة أكتوبر.تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغَا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للضرب على يد والده، بسبب شقاوته.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالواقعة، وبرر فعلته أنه كان يقسو عليه في المعاملة لأنه أسقط أسطوانة غاز فأصابته بجرح في وجهه، فكان يأدبه حتى يصبح رجل وحتى لا يؤذي نفسه.تحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.