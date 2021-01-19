«حدث تاريخي» خلال حفل تنصيب هاريس غدًا

من المقرر أن تؤدى كامالا هاريس اليمين أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، غدًا الأربعاء، وهو حدث تاريخي ستؤدي فيه أول نائبة رئيس سوداء وجنوب آسيوية وسيدة اليمين الدستورية من أمام أول قاضية محكمة عليا لاتينية.وأفاد مصدر مطلع بأن هاريس اختارت سوتومايور للمهمة، وستستخدم أيضًا كتابين من الأناجيل لأداء اليمين، أحدهما يخص ثورغود مارشال، أول قاض أسود في المحكمة العليا.وتشترك هاريس وسوتومايور في خبرتها كمدعين عامين، وقد وصفت مارشال ذات مرة مثل هاريس، خريج جامعة هوارد بأحد أعظم أبطالها.وقالت هاريس، خلال مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنها تنظر إلى مارشال على أنه أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أرغب في أن أصبح محامية، ووصفته بأنه مقاتل في قاعة المحكمة".يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سوتومايور في حفل تنصيب، فقد أقسم أمامها الرئيس المنتخب جو بايدن نائبًا للرئيس في عام 2013.