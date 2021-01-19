برلمانية: الحكومة الحالية الأفضل في تاريخ مصر الحديث

أكدت وكيل أول لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، النائبة هالة أبو السعد، أن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمام النواب يرتقي لمستوى بناء مصر الحديثة التي يحلم الجميع بها.وقالت «أبو السعد»، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن «رئيس الوزراء وضعنا في لب تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق 2018 2020»، مؤكدة أن «الحكومة الحالية من أفضل الحكومات التي جاءت في تاريخ مصر الحديث».وأضافت أنه «رغم المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة الحالية إلا أن المواطن قد لا يشعر بما تقوم به نتيجة أن هناك قطارًا آخر أسرع من قطار التنمية والتطوير وهو قطار الزيادة السكانية».وأوضحت أن «ما لم يذكره رئيس الوزراء خلال بيانه هو خطة الحكومة للعمل مع قطار الزيادة السكانية»، مشددة على ضرورة أن يكون لدى الحكومة استراتيجية واضحة وجديدة للتعامل مع هذه المشكلة الكبيرة التي تقضي على كل ما نقوم به من تطوير وتنمية.ولفتت: إلى أن «الحكومة لم تقدم برنامجا واضحا لهذه المشكلة ولا بد من التعاون والتنسيق سويا سواء مع المجلس أو الحكومة أو مؤسسات الدولة لأننا أمام مشكلة هي أم وصلب المشاكل التي نعيش فيها حاليًا».وأشارت: إلى أن «رئيس الوزراء وعد بمجموعة من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، وهى 3 سنوات وسنكون مع الحكومة خطوة بخطوة لمتابعة التنفيذ»، مؤكدا «نشعر بالتفاؤل إزاء هذا البيان، ولكننا نحتاج إلى المزيد من العمل والمشروعات».