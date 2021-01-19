محافظ بورسعيد يتفقد تطوير محيط منفذ النصر الجمركي المطور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير التي تجري بمحيط منفذ النصر الجمركي المطور، بعد أن تم تطويره وتوسعة محيطه بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركي المطور، ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال التي تتم، بعد أن تم الانتهاء من توسعة محيط المنفذ وإزالة العشوائيات من المنطقة.وأشار " الغضبان" إلى أن منفذ النصر الجمركي المطور يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطي، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمي ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.