رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأوبرا» تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية بعد غد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:05 م
الأوبرا
الأوبرا
أ ش أ
طباعة
تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا تحييه فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في الثامنة من مساء بعد غد الخميس، على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من الأعمال الروحانية من بينها: "يا سيد السادات للشيخ محمد عبد الله، صلينا الفجر فين لحسين فوزي، الله زاد محمد تعظيما لعبد العظيم محمد، قول لهم الله نصرني لأحمد صدقي، يا رسول الله أجرنا لمحمد ثروت، يا طيبة من التراث الخليجي، مسك الختام لعمار الشريعي، أمنت بالله وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوي، كن مع الله لمحمد رشاد، يا نسيمات المدينة لرضوان درويش، يا أم البشائر من التراث سلام الله يا طه لجمال سلامة وجمالك في قلبي لأحمد عبد الله وتوزيع قائد الحفل الدكتور علاء عبد السلام، أداء حاتم زايد، أشرف زيدان، بلال مختار، أحمد بكر، عيد أبو المجد، أحمد نافع، أحمد حسن، سماح عباس ووائل سراج.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

موضوعات متعلقة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية في البيرو

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون