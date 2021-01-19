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حوادث

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:08 م
المتهمة
المتهمة
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام ربة منزل بحرق ضرتها بسبب خلافات أسرية في أطفيح، وقررت النيابة حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الواقعة، حيث أكدت أن الدافع الأساسي هو الغيرة لأنهم يقيمون في شقة واحدة فأحضرت جركن بنزين منذ فترة وخبأته وانتهزت فرصة نومها برفقة رضعيها، وأجهزت عليها بقطعة حديد، حتى توفيت، ثم أخرجت الطفل من الغرفة وسكبت البنزين عليها وأشعلت النار.

وأضافت: عقب ذلك توجهت إلى شقيق زوجها وأخبرته بوجود حريق في الشقة بسبب ماس كهربائي.

كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في أطفيح.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع ربة منزل، تدعى "ه.ش" تبلغ من العمر 30 سنة، نتيجة اشتعال النار بغرفتها، وامتدادها لأنحاء الشقة.

وتبين أن ربة منزل، ضرة المجني عليها، وهي الزوجة الثانية، وراء قتل المجني عليها بإشعال النار بها بسبب الغيرة منها والخلافات الأسرية، وأنها انتهزت فرصة نوم الضحية بغرفتها، وضربتها بقطعة حديد على رأسها، حتى فقدت وعيها، ثم سكبت كمية من البنزين بالغرفة، وأشعلت النار بها.

وأغلقت الباب لمنعها من الخروج، حتى تأكدت من اشتعال النار بها ومصرعها، ثم سارعت للاستغاثة بشقيق زوجها، لإبعاد الشبهة عنها، وادعت اشتعال النار نتيجة ماس كهربائي.

ألقى رجال لمباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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