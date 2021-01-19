وزير التعليم العالي: الرئيس يُصدق على افتتاح 15 جامعة جديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على افتتاح 15 جامعة جديدة خلال الفترة الماضية.وأشار «عبدالغفار»، إلى أن هذه الجامعات تأتي ضمن رؤية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن ما بين متخصصة وحكومية في بعض المحافظات التي لا تتواجد بها جامعات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.