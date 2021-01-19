لماذا تسمي الكنيسة الغطاس بعيد الظهور الإلهي؟.. «السنكسار» يجيب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى عيد الظهور الإلهي "الغطاس المجيد".وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم من سنة 31، اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ، ويدعي هذا اليوم باليونانية "عيد الثاؤفانيا" أي الظهور الإلهي لأن فيه ظهر الثالوث الأقدس، هكذا: "الآب ينادي من السماء: "هذا هو ابني الحبيب"، والابن قائم على الأردن، والروح القدس شبه حمامة نازلًا عليه،" كما شهد بذلك يوحنا المعمدان.وأضاف كتارب التاريخ الكنسي: "ففي هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح، وأنه ابن الله، وحمل الله الذي يحمل خطية العالم؛ لذلك صار هذا العيد عظيمًا عند جميع المسيحيين، فيتطهرون فيه بالماء مثالًا لمعمودية السيد المسيح له المجد، وينالون بذلك مغفرة خطاياهم".وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.