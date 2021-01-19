عبدالغفار: ننظر للمستقبل في خططنا.. و«عنينا على الثورة الصناعية الرابعة»

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن الجامعات الحكومية والمصرية بصفة عامة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لموادهة كورونا، والدليل على ذلك أن موسم الامتحانات السابق مر دون أي مشاكل.طالب عبدالغفار الطلاب ممن تظهر عليهم أي أعراض مرضية بعدم الذهاب إلى الجامعة حتى لو كان هناك امتحان، على أن يعاد امتحانه مره أخرى.وأضاف الوزير، خلال تعقيبه على النواب أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "الوزارة تفتح جامعات وكليات متخصصة لمواكبة سوق العمل وكليات وبرامج بالجامعات لمواكبة العصر وعنينا على الثورة الصناعية الرابعة، بإنشاء جامعات تكنولوجية، ولابد من تبني فكرة ريادة الأعمال لدى الجميع ولدينا نظرة خاصة لسوق العمل ليس في مصر فقط بل في سوق العمل بكل دول المنطقة من حولنا، ضمن نظرتنا إلى المستقبل".