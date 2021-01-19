«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 7 نقابات فرعية غدا

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدا الأربعاء لـ 7 نقابات فرعية، ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية.وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى تضم " شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية"، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية تضم "طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح"، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا، ويشار إلى أن النقابة تعقد جلستين آخرتين يومي 24 و27 يناير الجاري.