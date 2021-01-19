«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 7 نقابات فرعية غدا
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:01 م
محمد جعفرطباعة
تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدا الأربعاء لـ 7 نقابات فرعية، ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية.
وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى تضم " شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية"، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية تضم "طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح"، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا، ويشار إلى أن النقابة تعقد جلستين آخرتين يومي 24 و27 يناير الجاري.
وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى تضم " شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية"، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية تضم "طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح"، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا، ويشار إلى أن النقابة تعقد جلستين آخرتين يومي 24 و27 يناير الجاري.