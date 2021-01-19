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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط رغم الأمطار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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شهد ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع رغم هطول أمطار متقطعة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29287 طنًا، تشمل 710 أطنان أسمنت، و2966 طن يوريا، و6267 طن ملح، و12594 طن فوسفات، و6750 طن أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18200 طن ذرة، فيما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 372 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بازلاء، وفاصوليا، وبطاطس، وطماطم، وبطاطا، وباذنجان، وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ليمون، وشطة، وبصل، وكركديه)، وفواكه (برتقال، وبلح، ورمان، وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات، والسعودية، وروسيا، وإسبانيا، وأمريكا، وباكستان، وسنغافورة، وسريلانكا، واندونيسيا، وسلوفينيا، وإيطاليا، والمانيا، ومالطا، وماليزيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 87114 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97291 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4927 شاحنة.

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