بايدن يطلق تدابيره لمواجهة كورونا قربيًا

قبل 24 ساعة على دخوله البيت الأبيض، يستعد جو بايدن لإطلاق برنامجه الخاص اليوم الثلاثاء، لمواجهة انتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة فيما تسّرع عدة دول عمليات التلقيح.تسبب الوباء بأكثر من مليوني وفاة في العالم فيما يتهم تقرير لخبراء مستقلين يفترض أن يعرض الثلاثاء أمام منظمة الصحة العالمية، هذه الهيئة والصين بالتأخر في استدراك الوضع.الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم بالوباء مع 24 مليون إصابة وحوالى 400 ألف وفاة بينها 21 ألفا سجلت في الأيام الماضية.ويثير ظهور السلالة المتحورة الجديدة للفيروس التي رُصدت في البدء في بريطانيا، المخاوف من الأسوأ.