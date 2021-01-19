روسيا: اعتقال المعارض نافالني شأن داخلي

أكدت روسيا أن عملية اعتقال المدون والمعارض ألكسي نافالني، هو شأن داخلي روسي، وأن موسكو لن تسمح لأحد بالتدخل في هذا الشأن.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء: "نحن نسمع التصريحات المطالبة بالإفراج عن نافالني، ولكننا لم ولن نأخذ هذه التصريحات في الاعتبار".وأضاف: "نحن نتحدث عن عدم امتثال مواطن روسي للقانون، وهذا أمر داخلي تماما ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه".وردا على سؤال حول إن كان اعتقال نافالني بسبب خوف الرئيس فلاديمير بوتين منه،.. قال بيسكوف: "هذا بالطبع محض هراء، ليست هناك حاجة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال لربط الرئيس بوتين بانتهاك القوانين الروسية"، مشيرا إلى أن هيئة تنفيذ الأحكام الفدرالية الروسية كانت ولا تزال لديها شكاوى من عدم التزام نافالني بقواعد قانونية معينة.