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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تدين هجومًا استهدف قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:22 م
استهدف قاضيتيّن في
استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية
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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخرًا في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتين تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.

وأعربت مصر- فى بيان لوزارة الخارجية- عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتي الضحيتين، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وأكدت مصر وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وفي التصدي لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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