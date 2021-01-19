منصور حسن: توزيع 1200 بطانية على عمال جامعة بنى سويف

قامت جامعة بني سويف بمبادرة من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بتوزيع 1200 بطانية على محدودي الدخل من عمال الخدمات المعاونة وعمال مشروع النظافة التابعين لمحافظة بنى سويف ويعملون داخل الجامعة والمستشفى الجامعي. وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بمحدودي الدخل والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من المبادرة مراعاة البعد الإنساني والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات لهم في المناسبات المختلفة ومنها موسم الشتاء.وأوضح الدكتور منصور أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرًا للعمل فقط بل هى كيان يحتوي الجميع.