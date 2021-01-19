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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الغطاس الكنسية بشكل مفصل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:57 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 19 يناير 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 11 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 42: 6،11 + متى 3: 1 - 12

باكر: مزامير 29: 3 - 4 + مرقس 1: 1 - 11

قراءات القداس:

البولس: تيطس 2: 11 - 3: 7.

الكاثوليكون: 1 يوحنا 5: 5 - 21.

الإبركسيس: أعمال الرسل 18: 24 - 19: 6.

السنكسار: عيد الظهور الإلهى ( الغطاس المجيد )، ونياحة البابا يوأنس السادس الـ74، ونياحة البابا بنيامين الثانى الـ82.

الإنجيل: مزامير 118: 26،28، ويوحنا 1: 18 - 34.

وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت، الذي يعقبه شهر بابة ثم شهر هاتور، ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرةن والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس، الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وبعد عرض التاريخ القبطي اليوم 2021 فقد أعقبه الامبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.




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