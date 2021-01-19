حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف ويشن حملة مكبرة على الإشغالات

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والإجهزة المعينة بايقاف أعمال شدة خشبية وأعمال مباني مخالفة بمنطقة المشروع الأمريكي بمجاورة ٣ وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ونفذ الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان حملات مكثفة شملت أعمال النظافة والتجميل واستهدفت الحملات ميدان المحطة والشوارع المحيطة بها بحلوان.كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين الحى شملت محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وأسفرت عن ازالة العديد من أشغالات الباعة الجائلين ورفع كل من يشغل حرم الطريق العام لفرض الانضباط وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.كما استهدفت الحملات ايضا الشارع الغربي وشارع أحمد بدوي وشارع حفني أبو جبل وشارع عاطف البرقوقي ومنطقة عزبة الوالدة وملف مساكن الزلزال ومنطقة العزبة القبلية وشارع رايل وشارع أحمد أنسي وشارع المراغي وشارع عبدالله وبمحيط سوق توشكي وشارع راغب بحلوانيأتي هذا فى ضوء توجيهات السيدة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعدم السماح بأى مخالفات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وضرورة احترام هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم.