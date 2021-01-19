برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:16 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح) على فترات متقطعة.
كما تسقط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 09
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 17 11
السلوم 16 08
سيوة 16 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 10
رفح 17 11
رأس سدر 18 11
نخل 16 01
نويبع 19 12
طابا 17 10
كاترين 11 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 22 13
الغردقة 20 11
مرسى علم 20 12
الفيوم 18 09
بنى سويف 18 08
المنيا 18 06
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 20 08
أسوان 21 09
ادفو 21 10
أبوسمبل 22 09
الوادي الجديد 20 03
شلاتين 25 16
أبو رماد 24 15
حلايب 23 17
فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح) على فترات متقطعة.
كما تسقط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 09
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 17 11
السلوم 16 08
سيوة 16 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 10
رفح 17 11
رأس سدر 18 11
نخل 16 01
نويبع 19 12
طابا 17 10
كاترين 11 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 22 13
الغردقة 20 11
مرسى علم 20 12
الفيوم 18 09
بنى سويف 18 08
المنيا 18 06
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 20 08
أسوان 21 09
ادفو 21 10
أبوسمبل 22 09
الوادي الجديد 20 03
شلاتين 25 16
أبو رماد 24 15
حلايب 23 17