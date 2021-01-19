برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح) على فترات متقطعة.كما تسقط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 17 09الإسكندرية 16 11وادي النطرون 17 10طنطا 17 10شبين الكوم 17 09دمنهور 17 10بلطيم 16 10مطروح 17 11السلوم 16 08سيوة 16 05بورسعيد 17 10دمياط 17 10الزقازيق 17 09المنصورة 17 10الإسماعيلية 17 10السويس 17 10العريش 17 10رفح 17 11رأس سدر 18 11نخل 16 01نويبع 19 12طابا 17 10كاترين 11 00الطور 19 10شرم الشيخ 22 13الغردقة 20 11مرسى علم 20 12الفيوم 18 09بنى سويف 18 08المنيا 18 06أسيوط 19 07سوهاج 20 08قنا 20 08الأقصر 20 08أسوان 21 09ادفو 21 10أبوسمبل 22 09الوادي الجديد 20 03شلاتين 25 16أبو رماد 24 15حلايب 23 17