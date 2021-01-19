روسيا: انخفاض معدل وفيات كورونا ثلاث مرات منذ أبريل الماضي

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن بلاده نجحت في تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا ثلاث مرات منذ أبريل الماضي.وأضاف موراشكو - خلال اجتماع موسع للجنة مجلس الاتحاد (وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، اليوم الثلاثاء -: "أن التعامل مع أزمة كورونا في البلاد بُني على أساس مبدأ وحدة المناهج العلاجية؛ ما سمح بتخفيض معدل الوفيات أكثر من 3 مرات في الفترة من أبريل الماضي وحتى يومنا هذا".ووفقًا للمعطيات الأخيرة لمركز العمليات الفيدرالي الروسي المعني بمواجهة وباء كورونا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس 3 ملايين و612 ألفًا و800 إصابة، إضافة إلى 3 ملايين و2026 حالة شفاء، فيما بلغت حالات الوفاة 66 ألفًا و623 حالة.وانطلقت في روسيا مؤخرًا حملة تحصين السكان من فيروس كورونا المستجد بلقاح (سبوتنيك V) المطور من قبل مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، كما أن هناك لقاحين آخرين تم تطويرهما محليا ويتوقع استخدامها لمواجهة الوباء.