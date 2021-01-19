نقابة المهن التمثيلية‬ تنعى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق

نعت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور عصمت يحيى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، والذي وافته المنية فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية إثر أزمة صحية مفاجئة باغتته منذ أيام.وذكرت النقابة - في بيان لها- أن الدكتور عصمت يحيى العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، يعد من أهم أعمدة فن الباليه، وأحد القيادات المؤثرة بالفرقة القومية للفنون الشعبية.يذكر أن الراحل عصمت يحيى تولى عمادة المعهد العالي للباليه لفترتين متتاليتين، فيما ترأس أكاديمية الفنون لمدة ثلاث سنوات متتالية، وشارك في تصميم الاستعراضات والرقصات في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.