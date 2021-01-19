رئيس النمسا يدعو لحسن معاملة اللاجئين

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، إلى حسن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين والهروب من فخ الكراهية والعدوان من خلال الحوار والتعاون، داعيا إلى مزيد من التعاون الدولي والحوار الفعال من أجل محاربة وباء كورونا والقضاء عليه.وقال الرئيس النمساوي - في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام اللقاء السنوي للسفراء المعتمدين فى النمسا والذين عقد لأول مرة افتراضيا بسبب جائحة كورونا - إن الحوار الدولي الفعال مرغوب فيه بشكل خاص في العديد من مناطق الصراع حول العالم، مشيرا الى أن عام 2020 أظهر بوضوح مدى أهمية التعاون الدولي وأن "العزلة هي طريق مسدود".وأضاف فان دير بيلن أن الاتحاد الأوروبي نجح في التغلب على الأزمات والحفاظ على التماسك معًا وتحقيق أشياء رائعة.. مشيرًا إلى ضرورة التعاون لتحقيق الهدف المناخي الجديد "الطموح" بحلول عام 2030.ولفت الرئيس إلى أن أزمة المناخ هي "التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية في هذه الألفية" وهي أكبر حتى من الوباء، مضيفا أن أزمة الوباء أثبتت أننا "نحن البشر" قادرون على القيام بأكثر مما كنا نعتقد.