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منوعات

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:41 م
طلاب الثالث الثانوي
طلاب الثالث الثانوي
هبه محمد
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رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن كيفية تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية، في أسرع وأسهل وقت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها عن رابط لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021، لتوفير الجهد عليهم وعلى أولياء الأمور.

استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021

وتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرارات الحكومة، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأهم القرارات هي الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن عادت أرقام أو أعداد المصابين ترتفع من جديد.

لذلك يعرض " الدستور " لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية، لتسهيل الوقت على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، عبر الرابط التالي "هنا".

كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

1 - يفترض على الطالب الحصول على الرقم السري الخاص به من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2 - ثم يقوم الطالب بالتسجيل من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يختار الطالب بوابة الثانوية.

3 - ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية الخاصة به.

4 - وعندما يتم ملء الاستمارة الورقية التي تظهر على الشاشة ببيانات الطالب الشخصية وعي على الاسم ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره.

5 - ثم تتم كتابة شعبة الطالب سواء علمي أو أدبي، ويتم التسجيل بعدها.

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