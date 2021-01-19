تعيينات جديدة بكلية البنات جامعة عين شمس

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور سها عبد المنعم شبايك، رئيسًا لمجلس قسم الفلسفة اعتبارًا من 1 أغسطس 2020 ولمدة عام، مع قيام الدكتورة زينب حسن حامد السلامي، الأستاذ المساعد بالكلية بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارًا من 2 سبتمبر 2020 ولمدة عام.كما عين المتيني الأستاذ الدكتور جيهان فاروق فؤاد محمد، رئيسًا لمجلس قسم اللغة الإنجليزية اعتبارًا من 30 ديسمبر 2020 ولمدة عام، مع قيام الدكتورة إيمان حافظ إبراهيم الأستاذ المساعد بالكلية بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارًا من ذات التاريخ ولمدة عام، وقيام الدكتورة فيروز محمود محمد حسن، الأستاذ المساعد المتفرغ بكلية البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارًا من 21 نوفمبر 2020 ولمدة عام.