أيام ترامب الأخيرة.. أمر لحماية أمريكا من طائرات صينية و«عفو بالجملة»

قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تسلط التقارير الإعلامية الأمريكية الضوء على الرئيس دونالد ترامب كاشفا القرارات والاجراءات الأخيرة التي اتخذها قبل مغادرته البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بسياسات بلاده الخارجية، وكيف سينهي فترة حكمه التي امتدت على مدار أربعة سنوات، لا سيما بعد أن أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه قرار العزل مرتين خلال ولايته.وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الأمريكية بإزالة بعض أنظمة الطائرات بدون طيار صينية الصنع من أساطيل الحكومة من هذه الطائرات.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، وجه ترامب جميع الوكالات الأمريكية بتحديد المخاطر الأمنية التي يشكلها أسطول الطائرات بدون طيار الحكومي الحالي من الطائرات بدون طيار التي بنتها الشركات الصينية أو من قبل دول أخرى تندرج بين منافسي الولايات المتحدة.وفي الشهر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة "SZ DJI Technology Co" الصينية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأمريكية، إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.فيما كشفت وكالة "فرانس برس"، أن ترامب في يومه الأخير في البيت الأبيض قد يغتنم اللحظات الأخيرة من رئاسته لإصدار سلسلة من قرارات العفو، في تحدّ أخير لخصومه.وقد تشمل قرارات العفو مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ومغني الراب ليل واين، الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري باعتباره صاحب سوابق، وطبيبا شهيرا من فلوريدا أدين بالاحتيال، ومستشاره السابق ستيفن بانون.كما أن ترامب قد يعفو عن نفسه وأفراد من عائلته أو حتى بعض الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم مئة من أنصاره مقر الكونغرس مطالبين بإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها خصمه جو بايدن. وأدت أعمال العنف إلى مقتل خمسة أشخاص.وقد يقوم ترامب في الساعات المتبقية له باستخدام صلاحياته الرئاسية للعفو عن عدد من المحكومين قد يصل إلى مئة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.ويذكر أنه في الأشهر الأخيرة، عفا ترامب عن معاونين له ومقربين منه، وبعضهم أدين في سياق التحقيق حول احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وفريق حملته الانتخابية عام 2016.فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس عن مخطط وداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض غدا الأربعاء.ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البيت الأبيض غدا الأربعاء، حاملًا معه لقب أكثر رئيس إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.وخلال الساعات القليلة المتبقية من حكمه، تم إخلاء البيت الأبيض من المتعلقات الشخصية للرئيس ترامب وزوجته، كما تم رفع العديد من الصور في الجناح الغربي.ويخطط المسؤولون لإقامة حفل وداع له في «قاعدة أندروز» في ميريلاند عند الساعة الثامنة صباح الأربعاء، قبل أن يتوجه في رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا.وبعد تصويت مجلس النواب على قرار بعزل الرئيس ترامب واتهامه بتحريض مناصريه على القيام بأعمال شغب واقتحام مبنى الكابيتول ومع تخلي قادة الجمهوريين عنه، فإن سلطة العفو هي المنفذ الأخير في يد ترمب خلال الساعات المقبلة من هذا الاتهام الذي قد يواجهه.وكشف استطلاع للرأي الذي أجراه معهد «جالوب» عن تراجع كبير في شعبية الرئيس الأمريكي المثير للجدل، وتقلصت شعبية ترامب إلى مستوى غير مسبوق، مع إبداء 34% من الأمريكيين رضاهم عن أدائه في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".من جهته، كشف استطلاع أجراه معهد «جالوب» على عينة من 1023 شخصًا، فإن شعبية الرئيس الجمهوري هبطت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته، وتسلم الديمقراطي جو بايدن مقاليد السلطة غدا الأربعاء.وسبق لشعبية ترامب أن بلغت في عام 2017 مرارًا عتبة 35% لا سيما بعد أعمال العنف الدامية التي حصلت خلال تظاهرة نظمها في صيف ذلك العام اليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.ولفت المعهد الذي يجري منذ عام 1938 استطلاعات للرأي منتظمة لبيان درجة رضا الأمريكيين عن رؤسائهم، إلى أن ترامب «الرئيس الوحيد الذي عجز على مدار ولايته عن الحصول على رضا نصف مواطنيه على الأقل».ووفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها «جالوب» على امتداد عهد ترامب، فقد بدأ قطب العقارات السابق ولايته الرئاسية بنسبة تأييد بلغت 45%، قبل أن ترتفع هذه الشعبية إلى 49% في مطلع عام 2020، ثم تعود وتنخفض عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر، إلى 46%، لكن رفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام بايدن، ومحاولاته الرامية إلى تغيير نتيجة الانتخابات، واقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، إضافة إلى الطريقة التي تعامل بها مع جائحة كورونا، كانت جميعها عوامل ساهمت في تآكل شعبيته في الأشهر الأخيرة.وكمعدل وسطي، فإن ترامب يغادر البيت الأبيض بنسبة تأييد بلغت على مدار الأعوام الأربعة التي قضاها في السلطة 41%، في أسوأ أداء لرئيس أمريكي منذ بدأ معهد «جالوب» قياس هذا المؤشر مع هاري ترومان بين عامي 1945 و1953، الذي كان، إلى أن انتزع منه ترامب اللقب، الرئيس الأمريكي الأدنى شعبية.كذلك فإن ترامب يغادر السلطة تاركًا وراءه بلدًا منقسمًا بشدة بين أنصاره الجمهوريين وخصومه الديمقراطيين، إذ أظهر الاستطلاع أن 82% من الجمهوريين أبدوا رضاهم عن أداء رئيسهم مقابل 4% فقط من الديمقراطيين، و30% من المستقلين.وبالنسبة لمعهد «جالوب»، فإن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية تعود في جزء منها إلى عجزه عن الحصول على أي تأييد خارج قاعدته الانتخابية، في وقت يصنف فيه أقل من ثلث الناخبين في الولايات المتحدة أنفسهم جمهوريين، بينما يعتبر غالبية المستقلين أنفسهم أقرب إلى الحزب الديمقراطي منه إلى الجمهوري.