بعد «الحفل الأخير».. كيف سيكون مستقبل ترامب بعد مغاردة الرئاسة؟

- خطة الاحتفال بترامب

- العودة إلى شركاته كرجل أعمال..

- العمل في مجال الإعلام

- صفقات الكتب

- التقاعد فى هدوء

ساعات قليلة تفصلنا عن حفلة وداع الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام الأمريكية من قبل موظفيه، ولكن عقب تلك الحفلة الصغيرة التى من المقرر أن تكون فى قاعدة أندروز المشتركة، يتسائل الجميع عن مصير الرئيس ترامب وخططه للفترة المقبلة، وهل سيستمر فى إثارة الجدل أم سيتقاعد فى هدوء وخاصة عقب تراجع شعبيته فى الولايات المتحدة؟.أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مسئولى البيت الأبيض يخططون لحفل وداع ترامب مع مغادرته واشنطن صباح غدا الأربعاء، لأخر مرة كرئيس.وسيتم إقامة حفل وداع ترامب فى الثامنة من صباح الغد، فى قاعدة أندروز المشتركة خارج العاصمة واشنطن، حيث سيرحل الرئيس على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان إلى فلوريدا.وتم توزيع الدعوات على مؤيدى ترامب من بينهم مسئولين سابقين فى الإدارة وداعمين أخرين، وطلبت الدعوات من الحضور الوصول قبل السابعة والربع صباحا.وعقب مغادرته البيت الأبيض، يتوقع أن يفعل ترامب شيئا لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبل، ومن بين تلك الأشياء.أشارت العديد من وسائل الاعلام الأمريكية إلى أن ترامب قد يعود مرة أخرى إلى عالم الأعمال واستكمال مهامه التى توقف عن متابعتها منذ 4 سنوات.وتوقعت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن يعود ترامب إلى إبرام صفقات بملايين الدولارات مع حكومات وشركات أجنبية لصالح شركته الخاصة.وقالت الصحيفة إن شركة ترامب، التي تحمل الاسم ذاته، تخطط لاستئناف مشروعاتها العقارية في دول أجنبية، حيث تعهد مسؤولو الشركة بدراسة إنشاء المزيد من الفنادق الفاخرة في الهند، وإعادة النظر في المشروعات التي كان الرئيس المنتهية ولايته يعتزم الشروع فيها في الصين وتركيا وكولومبيا والبرازيل، قبل تولي منصبه.هناك الكثير من التوقعات بأن طموح ترامب المستقبلي هو العمل في مجال الإعلام، إما عن طريق إطلاق قناته الخاصة أو التعاون مع شبكة إعلامية محافظة موجودة بالفعل، خاصة أن ترامب ليس غريبا على المجال، إذ سبق له أن قدم برنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرينتايس" الذي بدأ في 2004 على قناة إن بي سي وانتهى في 2017.كالرؤساء السابقين، وقع الكثير من الرؤساء السابقين صفقات لكتابة مذكراتهم ونشر كتب من تأليفهم، ومن بين أولئك الرؤساء، الرئيس السابق باراك أوباما وكلينتون.ووقع أوباما وزوجته صفقة بملايين الدولارات مع منصة نتفليكس، وهو الأمر الذي قد يفعله ترامب أيضا.عقب مغادرته المنصب، سيحصل ترامب على معاش رئاسي والعديد من الامتيازات الأخرى عندما يترك منصبه، ويوفر قانون الرؤساء السابقين، الذي سن في عام 1958، مزايا تشمل معاشا سنويا، بلغ 207.800 ألاف دولار في عام 2017.ولكن تشير التوقعات إلى أن ترامب بسبب تصرفاته الغريبة وحبه للأضواء وما حدث خلال الفترة الماضية منذ إعلان فوز بايدن لن يتقاعد كالرؤساء السابقين.