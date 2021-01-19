وزير الرياضة يتوجه للإسكندرية لحضور مباريات بطولة العالم لليد

توجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى الإسكندرية لحضور مباريات المجموعة الثالثة للدور التمهيدي ببطولة العالم لكرة اليد، والتي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري.وتقام اليوم مواجهتان بالمجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات اليابان وقطر وأنجولا وكرواتيا، وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.وتلتقي اليوم اليابان مع أنجولا في الرابعة والنصف مساء.. بينما ستلعب قطر مع كرواتيا في تمام السابعة مساء.