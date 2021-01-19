التحفظ على 400 شيشة وتحرير 50 محضر عدم ارتداء كمامة بالبساتين

شن اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين بمرافقة المتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق وقسم شرطة البساتين، حملة على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين حيث شملت الحملة متابعة لقرار الإلتزام بنسبة ٥٠% في المطاعم والكافيهات الى جانب حذر تقديم الشيشةواسفرت الحملة عن التحفظ على 400 شيشة من 6 مقهى وتحرير 50 محضر عدم ارتداء كمامة من شارع 306 وشارع 500 ونفق البودرة بمنطقة عزبة النصر وميدان أبو عبدة وشارع أحمد زكي ومساكن رئاسة الجمهورية بمنطقة بير ام سلطان وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.جاءت الاعمال في إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية