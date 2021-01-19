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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:43 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد السلام
جمال عاشور
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تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة مساء الخميس 21 يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الروحانية منها يا سيد السادات للشيخ محمد عبدالله، صلينا الفجر فين لحسين فوزي، الله زاد محمد تعظيمًا لعبدالعظيم محمد،قول لهم الله نصرني لاحمد صدقي،يا رسول الله اجرنا لمحمد ثروت،يا طيبة من التراث الخليجي، مسك الختام لعمار الشريعي، امنت بالله واسماء الله الحسني لسيد مكاوي، كن مع الله لمحمد رشاد، يا نسيمات المدينة لرضوان درويش،يا ام البشائر من التراث سلام الله يا طه لجمال سلامة وجمالك في قلبي لاحمد عبد الله وتوزيع قائد الحفل الدكتور علاء عبدالسلام.. اداء حاتم زايد، اشرف زيدان،بلال مختار، احمد بكر،عيد ابوالمجد،احمد نافع،احمد حسن،سماح عباس ووائل سراج.

المعروف أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده علي الاناشيد والابتهالات الدينية لى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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