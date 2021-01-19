محافظة القاهرة تواصل رفع المخلفات من أرض «المسبح»

واصل حي الخليفة بجنوب القاهرة رفع الردتش والمخالفات البنائية من محيط مسجد المسبح بالسيدة عائشة حسب تكليفات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وتتفيذا لتعليمات المهندسة حنان السيد رئيس حي الخليفة وتم اليوم استكمال رفع وتحميل المخلفات الناتجة عن إزالة العقارات الملاصقة لمسجد المسبح الأثري والقريبة من كوبري السيدة عائشة.وقامت سيارات النقل الثقيل برفع مخلفات البناء من محيط مسجد المسبح والتخلص منها لتأهيل المنطقة لإقامة المخطط التطويري الخاص بها.يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال إزالات منطقة المسبح وتم تسكين 112 أسرة بمدينة الأسمرات بوحدات كاملة الأثاث.