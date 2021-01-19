وزير التعليم العالي: 5 مليارات و700 ألف جنيه لمواجهة كورونا في الجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية فورًا ودون إضاعة الوقت إذا ما كان هناك أي مخالفة قانونية أو عدم وجود تصريح لأي معهد، ونقوم بتشميع المبني وإحالة المخالفين للنيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.وقال الوزير خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي للرد على استفسارات النواب وتساؤلاتهم، إن الدولة ضخت مبلغ 5 مليارات و700 ألف جنيه لمواجهة كورونا في الجامعات، وهناك بنية تحتية معلوماتية بالجامعات لمواكبة هذا الأمر، وسنمتلك قريبًا بنية تحتية منضبطة داخل كل الجامعات الحكومية بما يضمن انتظام كل الأمور.