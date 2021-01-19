المهن الطبية: 5 ملايين جنيه إعانات العلاج سنويا بعد مضاعفة قيمتها

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن إجمالى ما يصرفه الاتحاد سنويا كإعانات للعلاج الشهرى يقدر بحوالى مليونين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بعد إقرار مجلس الاتحاد زيادة قيمتها من 250 إلى 500 جنيه شهريا، ترتفع القيمة الإجمالية السنوية إلى حوالى 5 ملايين جنيها، بواقع 6 آلاف جنيه للعضو المستحق.وأوضح أن إعانة العلاج الشهرى يتم صرفها فى صورة دفعتين كل 6 أشهر بقيمة 3 آلاف جنيه فى كل دفعة، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة للصرف، هى: شهادة من النقابة التابع لها العضو "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، توضح سداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة (أ. ن)، وكذلك تقريرين معتمدين من أستاذين متخصصين عند التقدم لأول مرة يفيد بأن العضو يعانى أحد الأمراض المنصوص عليها، ثم تجدد بموجب شهادة واحدة من أخصائي متخصص، وصورة بطاقة الرقم القومى.وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد، إلى أنه يتم تقديم التقارير فى شهر يناير من كل عام لاستمرار الصرف، لافتا إلى أن الأمراض المستحقة للإعانة مثل: الأورام الخبيثة ومضاعفتها، الأمراض العقلية بعد ثبوتها، الجذام النشط أو مضاعفاته، أمراض الدم المزمنة، أمراض الجهاز الدورى، والجهاز التنفسى " الدرن، الساركويدوزس، السليكوزس، الازيستوزس، البجاسوزس، الخراج الرئوى، تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدى، الامفيزيما سريعة الانتشار، وكذلك أمراض الجهاز الهضمى والجهاز العصبى "الشلل العضوى بالأطراف، الشلل الرعاش، التليف المنتشر، تكهف النخاع الشوكى، أورام المخ، مرض ضمور العضلات MS or MM"، والعمليات الجراحية الكبرى التى تتطلب علاجا طويلا تمنع العضو من مزاولة العمل، وغيرهم.