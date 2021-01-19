«السياحة العالمية» تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول 2023

كشف تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية عن انخفاض عدد السائحين الوافدين الدوليين بنسبة 70 ٪في الأشھر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في خضم قیود السفر العالمية بما في ذلك إغلاق العديد من الحدود بالكامل، لاحتواء وباء كوفید -19.وأشار التقرير إلى أن شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وھما الشھران الأكثر ازدحاما فى حركة السفر قد شهدا انخفاضا فى أعداد السائحين على مستوى العالم بنسبة 81 ٪في یولیو و79 ٪في أغسطس.ويتوقع خبراء المنظمة حدوث انتعاش في السیاحة الدولیة بحلول الربع الثالث من عام 2021 والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء عام 2019 بحلول عام 2023.ويعتبر الخبراء أن القيود على السفر ھي العائق الرئيسي الذي يؤثر على انتعاش السياحة الدولية، إلى جانب بطء احتواء الفيروس وتدني ثقة المستھلك فى اتخاذ قرار السفر.