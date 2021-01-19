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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تسجل 932 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:51 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية البلجيكية تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء- إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 679 ألفًا و771 إصابة مؤكدة، كما سجلت بلجيكا 37 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 ألفًا و472 وفاة.

وبالرغم من أن المركز الوطني لإدارة الأزمات يؤكد استمرار انخفاض مؤشرات الوباء، لكن السلطات المحلية والفيدرالية لا تزال تبحث إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في محاولة لمنع تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصغر لم يتمكن خلال اجتماع طارئ له أمس من إقرار أي إجراء إضافي، مكتفيًا بترحيل الأمر لاجتماعات حكومية موسعة، بعد أيام، مع لجنة الخبراء المعنية بتقديم النصح للسياسيين للتعامل مع وباء كورونا.

ويأتي التوجه نحو مزيد من الإجراءات في الوقت الذي تتواصل فيه حملات التلقيح في مختلف أنحاء البلاد.

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