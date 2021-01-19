غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

نفذت الوحدة المحلية لمدينة السرو بمحافظة دمياط، حملة على الورش الحرفية، والمقاهي، والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.و أسفرت الحملة عن غلق العديد من الورش المخالفة، كما تم مصادرة الشيش من المقاهي وأخذ الإجراءات القانونية حيالها، وتضمنت الحملة الرقابة على محال بيع المأكولات والمطاعم وتم تحرير محاضر شرطية للمخالفين.