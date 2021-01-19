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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمعنا «مبلغ محترم».. وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الحلم الذي أصبح حقيقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:35 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بها منظومة مبتكرة لرعاية المبتكرين والموهوبين ورعايتهم وتعمل على تفعيل قانون رعاية المبتكرين والمواهب.

وأضاف عبدالغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي للرد علي تساؤلات النواب: "نهتم جدا بصندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس، وتفعيله سيكون طبقا لحوكمة وإدارة لاستدامة عمل الصندوق"، مضيفا أن الصندوق به مبلغ محترم ونعمل الآن على ضوابطه، وهناك دراسة اكتوارية لوضع الضوابط الخاصة بالصرف والاشتراكات وغير ذلك، وهذا كان حلم وأصبح حقيقة وسنعمل على تفعيله قريبا.

وفيما يخص التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة قال وزير التعليم العالي: "هذا جاء لرصدنا أعمال غير قانونية وتفضيل البعض على البعض الآخر رغم عدم أحقيته، ولذلك جاء التنسيق الإلكتروني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع ودون تميز ولا نتدخل في الاختبارات إطلاقا، وهذا لمصلحة الطلاب والجامعات الخاصة في وقت واحد".

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