الصين ترحب بأنباء عودة أمريكا لاتفاق باريس للمناخ

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بشأن ما تردد عن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، بشأن تغير المناخ في ظل الإدارة الجديدة برئاسة "جو بايدن".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير إعلامية بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستوقع أمرا تنفيذيا بالعودة إلى اتفاق باريس للمناخ- "إن تغير المناخ يمثل تحديا عالميا يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي".وأضافت "تشجع الصين جميع الجهود التي تفضي إلى التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس للمناخ، وتقديم مساهمات أكبر في الاستجابة العالمية لتغير المناخ".وتابعت "ترحب الصين بعودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتفاقية باريس ومساهمتها الإيجابية في إدارة المناخ العالمي، وتتطلع إلى ذلك".