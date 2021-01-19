رئيس «الضرائب»: ميكنة 16 إجراءً من خلال المنظومة الجديدة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، تعتبر جزء من محاور التطوير التي المصلحة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى أول يناير الحالي على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن وزارة المالية والمصلحة حريصين على توعية الممولين بالمراكز الثلاثة بهذه المنظومة من خلال تنظيم المصلحة لسلسة ندوات مجانية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».جاء ذلك خلال تنظيم مصلحة الضرائب المصرية، الندوة الرابعة لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.وأضاف «عبدالقادر»، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، يتم من خلالها ميكنة 16 إجراءً ضريبيًا، تتضمن 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة والتي بدأ تطبيقها في أول يناير الحالى على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، تم خلالها ميكنة إجراءات التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية، والمخطط أن تنطلق في 30يونيو 2021.