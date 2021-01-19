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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المناطق الحرة تنظم دورة تدريبية بجنوب السودان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:33 م
دورة تدريبية
دورة تدريبية
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قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع السفارة المصرية بجنوب السودان، بإرسال وفد لجوبا، عاصمة جنوب السودان، لتنظيم دورة تدريبية للموظفين بوزارات الاستثمار والمالية والتجارة.

صرح بذلك المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، مضيفًا: تهدف الدورة إلى نقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال جذب الاستثمارات الخارجية للأشقاء بجنوب السودان، وتتضمن الترويج للاستثمار وخطة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي اتخذتها مصر، وعلى رأسها قانون الاستثمار، وأيضا نظم الاستثمار كالمناطق الحرة والاستثمارية، بالإضافة لمركز خدمات المستثمرين.

وقام الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، والدكتور إبراهام معمار، وكيل وزارة الاستثمار بجنوب السودان نائبا عن وزير الاستثمار، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية التي تستمر من ١٨ يناير حتى ٢٢ يناير الجاري.

وأعرب وكيل وزارة الاستثمار بجنوب السودان عن بالغ التقدير للحكومة المصرية لتنظيمها هذه الدورة، ورغبة جنوب السودان في الاستفادة القصوى من التجربة المصرية على كافة الأصعدة.

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