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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب وزير التعليم العالي بإعلان معايير تعيين المعيدين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:33 م
الدكتور فريدى البياضى
الدكتور فريدى البياضى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى بالإعلان عن معايير إختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد ان الاختيار يتم وفقا لأهواء شخصية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها فى العامين الماضيين.

وانتقد البياضى، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل فى الجامعات الأهلية التى تم إنشاءها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالى، حول إستكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذى توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خطة الوزراة للفصل الدراسى الجديد وسط توقعات بزيادة حالات كورونا. وتابع، ان إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم، كما شدد على ضرورة تطويلر كليات التربية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، مطالبة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل قاعة المجلس للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك من خلال ارتداء الكمامة فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الامكان حفاظا علي الصحة العامة للجميع

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التباعد الإجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا.

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