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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في التوقعات الاقتصادية بألمانيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:32 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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ارتفعت التوقعات الاقتصادية للخبراء الماليين في ألمانيا بشكل كبير في يناير الجاري.

فقد أعلن مركز البحوث الاقتصادية الأوروبي في مدينة مانهايم الألمانية اليوم الثلاثاء أن مؤشر المعهد للمناخ الاقتصادي في ألمانيا ارتفع بمقدار 6.8 نقاط إلى 61.8 نقطة مقارنة ديسمبر الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر ولكن في المتوسط إلى 59.4 نقطة، وقال رئيس المركز أخيم فامباخ: "على الرغم من عدم اليقين بشأن المسار المنتظر للإغلاق، فقد تحسنت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا بشكل طفيف.

تظهر نتائج استطلاع يناير لاختبار الأسواق المالية الذي يجريه المركز أن توقعات التصدير على وجه الخصوص قد زادت بشكل كبير".

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